Plzeň si připomněla 80 let od odjezdu židovských transportů do Terezína

Pietním shromážděním ve Staré synagoze si dnes Plzeň připomněla 80. výročí odjezdu tří transportů, které v lednu 1942 odvezly do koncentračního tábora v Terezíně Židy z Plzně a okolí. Setkání nazvané Navzdory osudu a vernisáž fotografií Navzdory má podle předsedy plzeňské židovské obce Jiřího Löwyho připomenout nejen osudy těch, kteří se z koncentračních táborů nikdy nevrátili, ale i těch, kteří se vrátili a podali o svém utrpení svědectví.

V lednu 1942 bylo ve třech transportech deportováno z nákladového nádraží v Plzni do ghetta v Terezíně 2604 Židů. Konce války se dožilo jen 204 z nich. Nejstarším člověkem zařazeným do transportů z Plzně byla devadesátiletá Marie Ebenová z Litohlav, která zemřela čtyři dny po příjezdu do Terezína, nejmladším osmiměsíční Eva Fischerová z Plzně, která se svou matkou válku přežila.

Setkání v synagoze se účastnil také vrchní zemský rabín Karol Sidon, plzeňský římskokatolický biskup Tomáš Holub či ministr kultury Martin Baxa.