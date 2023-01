Plzeňská Škoda Group dodá vozy a nákladní vagony za 1,2 miliardy pro finské železnice

Plzeňská strojírenská firma Škoda Group dodá devět lůžkových vozů a osm nákladních vagonů pro přepravu automobilů za 1,2 miliardy korun finské státní železniční společnost VR Group. ČTK to řekla specialistka na komunikaci Škoda Group Tereza Hladíková. Zakázku realizuje finský výrobní závod skupiny v Otanmäki. Do provozu budou vozy a vagony uvedeny do konce roku 2025. Smlouva zahrnuje opci na nákup dalších 30 lůžkových vozů a 30 nákladních vozů pro osobní automobily. Všechny kabiny lůžkových vozů jsou vybaveny toaletou, některé z nich mají vlastní sprchu. Rodiny s dětmi mohou využít rodinné kabiny, do kterých lze umístit dětskou postýlku. Lůžkové vozy budou doplněny nákladními vozy pro osobní automobily, což umožní cestujícím současně přepravovat své vozidlo.