Po dvaceti letech se Česko vrací k sériové výrobě vojenských letounů

Společnost Aero Vodochody v Česku po dvaceti letech obnovuje výrobu proudových vojenských letadel. Firma vyvinula nový cvičný letoun L-39NG, který vychází z původního modelu L39 Albatros. Do tří měsíců by měla dokončit první letadlo pro vietnamskou armádu. Podle hlavního konstruktéra Jaromíra Langa nejde o modernizaci, ale prakticky nový letoun postavený podle západních standardů. Čtyři nová letadla koupí i státní podnik LOM Praha pro výcvik českých vojenských pilotů. Letecké opravny Malešice za ně zaplatí včetně příslušenství a servisu 2 miliardy a 100 miliónů korun. První letoun by státní podnik měl dostat na konci roku 2024.