Po příjezdu do ČR už lidé nemusejí do samoizolace, formulář zůstává

Neočkovaní lidé, kteří přijedou do České republiky z koronavirem nejvíce zasažených zemí, ode dneška nemusejí do samoizolace. Týká se to příjezdů z červených a tmavě červených zemí na takzvané mapě cestovatele. Budou ale muset mimo domov nosit respirátor, než dostanou negativní výsledek testu na koronavirus. Povinnost vyplnit příjezdový formulář zůstává.

Ministerstvo zdravotnictví opatření upravilo po rozhodnutí Městského soudu v Praze, který část opatření o samoizolaci zrušil k 1. listopadu. Dosud museli lidé zůstat v samoizolaci do doby, než dostali výsledek PCR testu, na který mohli jít nejdříve pátý, nejpozději 14. den po příjezdu. Pravidla se netýkala lidí, kteří měli nejméně dva týdny ukončené očkování nebo kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19.

Povinnost vyplnit příjezdový formulář zrušil pražský městský soud k dnešnímu dni, zasahovala podle něj mimo jiné do práva občanů ČR vstoupit na území státu. Ministerstvo zdravotnictví ale v novém opatření doplnilo odůvodnění, formulář při příjezdu tak povinný zůstává.