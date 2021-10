Po sečtení tří čtvrtin okrsků vítězí hnutí ANO s 28,90 procenta hlasů před koalicí Spolu, která měla 25,66 procenta. Třetí byla koalice Pirátů a STAN s 14,42 procenta. Do Sněmovny by se dostala čtyři uskupení. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 10,31 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstávají kromě ČSSD i Přísaha s 4,78 procenta a KSČM se 3,91 procenta.