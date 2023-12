Po střelbě v centru Prahy je deset mrtvých, další jsou vážně zraněni. Pachatel byl eliminován

Policie oznámila, že zneškodnila pachatele, který dnes střílel v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy. Záchranná služby uvedla, že na místě zemřelo 11 lidí včetně útočníka, devět lidí je vážně zraněných, další středně a lehce. Celé okolí náměstí Jana Palacha policisté uzavřeli, zastavili dopravu a odklánějí tramvaje a autobusy. Vyzvali také lidi, aby se v okolí náměstí nezdržovali ani nevycházeli ven. Jak napsal server iDnes, podle primátora Bohuslava Svobody útočník spadl z budovy a zemřel, podle nepotvrzených svědectví na sítích se nejprve zastřelil. Policie způsob zneškodnění dosud neupřesnila. Studenti mezi sebou na internetu sdíleli informace, že lidé jsou zamčení v učebnách či knihovně.

Na místo dorazil i ministr vnitra Vít Rakušan. „Vyzývám občany, aby se nechodili na místo dívat. Chci uklidnit veřejnost, střelec byl eliminován, jiný útočník není potvrzený,“ uvedl v rozhovoru pro ČT. Server iDnes napsal, že podle dostupných fotografií se na ochozu fakulty pohyboval muž s dlouhou palnou zbraní. Na jiných snímcích bylo vidět, jak lidé vybíhají se zdviženýma rukama z budovy. Studenti popsali, že viděli padat dívku, která se chtěla zachránit slezením z balkonu; ani to zatím nelze ověřit.

Server tn.cz zveřejnil fotografii ozbrojeného muže v tmavém oblečení na střeše budovy. Napsal také, že z místa se ozval i výbuch. Premiér Petr Fiala (ODS ) kvůli střelbě zrušil pracovní program na Olomoucku a jede do Prahy. Ústřední vojenská nemocnice aktivovala traumaplán, týmy jsou připravené na hromadný příjem raněných, uvedla mluvčí.

Pražské nemocnice po střelbě aktivovaly ptraumaplán. Sanintky zraněné rozvážejí do Ústřední vojenské nemocnice, do Všeobecné fakultní nemocnice a také do nemocnice v Motole.

O střelbě v Praze informují všechna významná světová média, včetně velkých agentur, BBC nebo CNN. V řadě z nich má událost vysokou prioritu.