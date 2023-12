Po téměř čtvrt století se na jeviště Národního divadla vrací Hamlet

Na jeviště Národního divadla (ND) se 7. prosince vrátí Hamlet. Jedno z nejslavnějších dramat Williama Shakespeara zde naposledy mělo premiéru v prosinci 1999, tehdy v režii Ivo Krobota s Vladimírem Javorským v titulní roli. Příběh o utajené vraždě, touze po pomstě a nebezpečné hře na šílenství nyní připravuje režisérské duo SKUTR. Titulní úloha byla svěřena Pavlu Neškudlovi. ČTK o tom informovala Kateřina Ondroušková z ND. "Máme pocit, že jsme si nevybrali Hamleta, ale Hamlet si vybral nás. V celé letošní sezoně Činohra Národního divadla reflektuje aktuální situaci na Ukrajině a Blízkém východě. A je tomu i v naší inscenaci Hamleta, kde se členové jedné respektive dvou rodin tak intenzivně zabývají svými problémy, že zapomenou na odpovědnost vůči zemi, kterou by měli spravovat. Dánsko se nakonec rozpadá a je obsazeno armádou sousedního státu," uvedli režiséři Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský.