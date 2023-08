Po téměř třech letech se v září otevře Památník Bible kralické

V Kralicích nad Oslavou na Třebíčsku se 16. září po takřka třech letech otevře opravený Památník Bible kralické. Opravy stály více než sedm milionů korun. Ve stejný den se uskuteční osmý ročník Dne tiskařů a Moravské zemské muzeum, které je správcem památníku, výstavou přiblíží záměr budoucí expozice. ČTK to za brněnské MZM sdělila Barbora Onderková. Památník je uzavřený od 12. října 2000 kvůli opravě střechy a fasády. Expozice památníku je ze 60. let minulého století. Proto muzeum připravuje její výměnu. Nová expozice za asi 46 milionů korun má splňovat požadavky moderního výstavnictví. Muzeum na ni žádá peníze z Integrovaného regionálního operačního programu. Nová expozice se bude skládat ze dvou částí. V horním sále to budou dějiny písma, objev knihtisku, dějiny kralické tiskárny a její produkce. "Vůbec poprvé zde budou vystaveny unikátní blokové tisky nebo ukázky iluminovaných rukopisů a prvotisků. Nebude chybět funkční replika renesančního tiskařského lisu. Zájemci, nejen dětští, si tu budou moci vyzkoušet práci starých tiskařů od přípravy sazby až po konečný tisk," uvedla Onderková. Dolní sál bude věnován kulturním a náboženským dějinám Moravy v 16. století a na počátku 17. století.