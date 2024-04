Počet bytů pro krátkodobé pobyty turistů v Praze po pandemii opět roste

V Praze opět roste počet bytů nabízených turistům pro krátkodobé ubytování přes platformy typu Airbnb, který v roce 2021 v souvislosti s pandemií koronaviru klesl z původních 14.000 bytů na zhruba polovinu. Loni v březnu bylo Praze v nabídce zhruba 8000 těchto bytů. Vyplývá to z aktualizované analýzy městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), kterou dnes jako informaci dostali na stůl pražští radní. Krátkodobé ubytování zejména v centru metropole čelí dlouhodobě kritice místních obyvatel, městských částí a magistrátu kvůli tomu, že se podle nich obytné domy z velké části mění na hotely. To podle kritiků vede k omezení běžného bydlení v centru a narušuje klid ostatních obyvatel bytových domů. "Číslo opět postupně roste," řekl dnes náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN). Dodal, že stále posiluje trend firem, které vlastní více bytů a provozují je v zásadě jako hotely. Podle aktualizované analýzy se nabídka bytů pronajímaných přes Airbnb nadále koncentruje do historického centra, kde je přes 80 procent z nich.