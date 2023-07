Počet cestujících odbavených letos na pražském letišti vzrostl na 6 milionů, o třetinu víc než loni

Pražské letiště Václava Havla v první polovině tohoto roku odbavilo necelých 6 milionů cestujících. Ve srovnání se stejným obdobím loni to je o třetinu víc. Vyplývá to z letištních statistik. I přes meziroční růst ale letiště nevyrovnalo čísla z předpandemického roku 2019, kdy odbavilo zhruba 8 milionů cestujících. Nejvíc lidé v prvním pololetí létali do Londýna, dále taky do Paříže, Milána nebo Amsterdamu. Podle Řízení letového provozu letos také nad Českem vzrostl letecký provoz.