Počet dražeb v Česku dál klesá, nejvíce jich loni měla brněnská Prokonzulta

Počet dražeb v České republice v loňském roce znovu klesl, největším dražebníkem byla opět brněnská společnost Prokonzulta. Její náskok před ostatními dražebníky se ale snížil, vyplývá z údajů na portále Centrální adresa. Jak ČTK řekl zástupce společnosti Prokonzulta Josef Machů, prodej majetku prostřednictvím dražby je postupně nahrazován jinými způsoby prodeje. Prokonzulta je největším dražebníkem v Česku od roku 2011. V loňském roce ale každoroční náskok v ceně prodaného majetku klesl. "Jsme rádi, že se nám podařilo opět zvítězit mezi všemi dražebníky, i když letos to bylo jen zhruba o 30 milionů korun. Roky předtím jsme mívali větší finanční objem, a to mnohdy až třikrát, a naše vítězství bývalo s náskokem i o řádově stovky milionů korun," uvedl Machů. Prokonzulta loni zorganizovala 119 veřejných dražeb, v nichž se prodal majetek za 338 milionů korun. Druhá v žebříčku, Dražební společnost Morava, prodala majetek za 308 milionů korun. Dražeb v Česku obecně ubývá od roku 2017, kdy jich bylo 1978, loni to bylo už jen 1220 dobrovolných i nedobrovolných dražeb.