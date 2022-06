Počet incidentů i obětí na železnici opět stoupá, meziročně až o pětinu

Počet incidentů i obětí nehod na kolejích letos v Česku opět přibývá. Do konce května inspekce řešila 521 mimořádných událostí, které si vyžádaly 100 obětí. Meziročně je to v obou případech asi o pětinu více. Stoupl počet střetů na přejezdech i sražených osob na kolejích. Vyplývá to z údajů Drážní inspekce. Součástí řešených incidentů jsou ovšem i bez případné srážky nedovolené jízdy při přejetí návěstidla na červenou a podobné případy.

Dosud nejhorším kalendářním měsícem byl letos co do počtu obětí květen, kdy o život při srážkách na železnici přišlo 24 lidí, loni v květnu by tato tragická statistika skoro o polovinu nižší. Nehodovost na železničních byla diskutovaným tématem v Česku i v předchozích letech. V této souvislosti se zmiňuje především zabezpečení tuzemských tratí. Prioritou státu je instalace evropského sytému ETCS, který umožní zastavovat vlak v případě potřeby na dálku.