Počet nově pozitivních na koronavirus znovu přesáhl tisícovku

Epidemie koronaviru v Česku dál sílí. Za středu přibylo 1 047 nově nakažených koronavirem, tedy zhruba o 300 víc než minulou středu. Českému rozhlasu to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj výrazně roste počet pozitivních především v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Přibývá také počet lidí v nemocnicích. Lékaři se aktuálně starají o téměř 300 lidí, v těžkém stavu je přes 80 pacientů. Stále jde většinou o lidi, kteří nejsou očkovaní proti koronaviru. Reprodukční číslo zůstává na hodnotě 1,3. V následujících několika týdnech by se podle něj ale neměla situace zhoršit natolik, že by to nemocnice nezvládly.