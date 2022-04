Počet odbavených uprchlíků v Pražském centru od pondělí stabilně klesá

Asistenční středisko pro pomoc ukrajinským uprchlíkům v pražském Kongresovém centru odbavilo v sobotu 665 lidí, což je vůbec nejméně za dobu jeho fungování. Vytíženost klesá stabilně od pondělí. Na twitterovém účtu to zveřejnili pražští hasiči. Od počátku ruské invaze pracovníci střediska pomohli 64 tisícům běžencům.

Středisko v Kongresovém centru je společné pro Prahu a Středočeský kraj. Nabízí uprchlíkům pomoc s registrací, ubytováním, doklady, zprostředkováním práce či pojištěním. Funguje mezi 07:00 a 21:00.

Podle rozhodnutí vedení města by se centrum mělo do 14. dubna přestěhovat z Kongresového centra do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech. Důvodem stěhování jsou nasmlouvané akce v Kongresovém centru včetně těch k předsednictví České republiky v Evropské unii.