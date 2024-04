Počet pracovníků v IT se za pět let zvýšil o polovinu na 300 tisíc, průměrný plat je 75 tisíc

Počet pracovníků v informačních a komunikačních technologiích se za posledních pět let v Česku zvýšil o polovinu na více než 300.000. O 50 procent na 75.000 korun zároveň stoupl jejich průměrný plat. Je to zhruba o 32.000 Kč více, než byla loni průměrná mzda v ČR. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu a personální agentury smitio. "Trh práce pro odborníky v oblasti informačních technologií se začíná postupně sytit. Přesto poptávka po jejich službách stále převyšuje nabídku. Na trhu práce aktuálně nejvíce chybí IT specialisté s dovednostmi v oblasti datové analýzy, kybernetické bezpečnosti, vývoje softwaru, cloudových technologií a umělé inteligence," uvedla ředitelka obchodního oddělení a oddělení péče o zákazníky společnosti smitio Kateřina Marešová. Firmy podle ní mění strategii náboru počítačových expertů. "Zatímco v minulosti je hledaly primárně formou inzerátů, dnes se stále větší oblibě těší například podcasty nebo meetupy," dodala Marešová.

Průměrná mzda v IT se liší v závislosti na zkušenostech, kvalifikaci a vykonávané pozici. Například tester si v průměru vydělá 62.000 Kč měsíčně, vývojář 76.600 Kč a IT manažer si přijde na 94.700 měsíčně, vyplývá z dat. U vysoce specializovaných nebo manažerských pozic se mzda, zejména ve start-upech nebo mezinárodních firmách, pohybuje kolem 200.000 korun. Po více jak desetileté praxi si produktový manažer vydělá 205.000 Kč měsíčně, IT manažer 211.000 Kč a vývojář softwaru 215.000 Kč.