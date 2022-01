Počet prohlášených konkurzů firem loni v Česku stoupl o 18 procent na 724

Počet nově prohlášených konkurzů firem v ČR v roce 2021 činil 724, byl tak o 18 procent vyšší než v roce 2020. Předloni ale bylo prohlášeno nejméně konkurzů firem za deset let. Informovala o tom analytická společnost InsolCentrum. Počet aktuálně běžících konkurzů firem dosáhl koncem roku 2021 v porovnání s posledními deseti lety historického minima. Ke konci prosince loňského roku bylo 2800 konkurzních řízení firem, což je 0,6 procenta z celkového počtu aktivních firem v ČR, uvedla firma. "Rok 2021 byl zamrznutým rokem s nízkým počtem insolvencí. Jde o klid před bouří dopadu ekonomické krize.“ uvedla jednatelka společnosti Jarmila Veselá. Nízké počty konkurzů firem v roce 2021, a to jak již běžících, tak nově prohlášených, podle ní odrážejí dobrý stav české ekonomiky z předcházejících let.