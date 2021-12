Počet sebevražd v Česku dál klesá, pořád je ale ČR nad evropským průměrem

V Česku se za posledních deset let snížil počet sebevražd. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu - ten sledoval sebevražednost v letech 2011 až 2020. Jen za loňský rok spáchalo sebevraždu 1224 lidí. V počtu sebevražd na 100 tisíc obyvatel jsme mírně nad průměrem Evropské unie. Svůj život častěji ukončují muži - a to v 82 procentech. Výjimkou je Praha, kde páchají sebevraždy hlavně ženy. Nejčastěji si na život sahají lidé ve věku mezi 40 a 60 lety. Nejvíc sebevrahů je mezi ovdovělými a rozvedenými.