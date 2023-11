Počet směrnic EU dlouhodobě nezapracovaných do práva ČR klesl pod procento

Česku se podle ministra pro legislativu Michala Šalomouna (za Piráty) povedlo snížit poměr dlouhodobě nezapracovaných evropských směrnic do vlastní legislativy pod jedno procento, což je mezi členskými zeměmi považováno za přijatelnou úroveň. Ze 36 směrnic, které zůstaly nezapracovány po minulé vládě a hrozily pokutami v úhrnné výši až dvě miliardy korun, nyní zbývá devět směrnic s uplynulou lhůtou. Informoval o tom Šalomounův kabinet potom, co vláda projednala zprávu o stavu plnění legislativních závazků vůči EU. Letos komise zastavila 42 řízení vedených proti Česku pro nesplnění povinnosti včas zapracovat unijní předpisy. Aktuálně čelí ČR 25 předžalobním řízením, z toho 18 jich je v počáteční fázi takzvaného formálního upozornění, v šesti případech jde podle Šalomouna o odůvodněné stanovisko. "Podle hodnocení Evropské komise se Česko posunulo zhruba do poloviny v žebříčku hodnocených států," uvedl ministr. Z dlouhodobých nedodělků je podle něj v závěrečné fázi přípravy například norma ministerstva zemědělství zpracovávající tři roky starou směrnici o jakosti vody určené k lidské spotřebě.