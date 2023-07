Počet turistů v Praze by mohl dosáhnout 85 procent předcovidového roku 2019

Počet turistů v hlavním městě by letos mohl dosáhnout 85 procent předcovidového roku 2019. Tehdy jich přijelo bezmála osm milionů. Novinářům to řekl ředitel městské firmy Prague City Tourism (PCT) František Cipro. Na úroveň před pandemií se dostane počet návštěvníků Prahy v následujících asi třech letech, doplnil náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09). V roce 2020 klesl kvůli epidemii covidu-19 počet turistů v hlavním městě o 73 procent. PCT je městská firma která má na starosti turistický ruch. Do hlavního města zavítalo v roce 2020, kdy propukla pandemie koronaviru, zhruba 2,18 milionu turistů, což je 27 procent počtu z roku 2019. Tehdejší vedení města spolu s PCT proto spustilo kampaň zaměřenou na české turisty, která je lákala na různé benefity. Počet tuzemských turistů od té doby každoročně roste. Loni jich v Praze bylo 5,98 milionu.