Počet ukrajinských uprchlíků v českých školách stoupl o 12 procent na 29800

Do českých základních škol chodilo v polovině května asi 26 tisíc dětí ukrajinských uprchlíků. Dalších 3 800 jich bylo ve školkách. Vyplývá to ze zjištění České školní inspekce. Ukrajinských běženců je tak ve školách o 12 procent víc než na začátku dubna. Ve srovnání s množstvím registrovaných uprchlíků je ale jejich počet stále nízký. Asi polovina základních škol a pětina školek podle inspekce řešila v důsledku uprchlické krize nedostatek míst a také problémy se zajištěním potřebného personálu. Inspekce data získala z 52 mateřských a 626 základních škol. To podle inspektorů odpovídá asi 70 procentům základních škol, ve kterých bylo v polovině května alespoň 10 uprchlíků z Ukrajiny. Informace inspekce budou podle ministra školství petra Gazdíka (STAN) podkladem pro rozhodování o další integraci uprchlíků od září.