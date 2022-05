Počet uprchlíků z Ukrajiny zůstává stejný, někteří se vracejí domů

Česko v sobotu vydalo lidem prchajícím z Ukrajiny 1146 víz dočasné ochrany, to je prakticky stejně jako před týdnem. Od začátku ruské invaze do sousední země dostalo tato speciální víza 331.372 lidí. Vyplývá to z dnešních údajů ministerstva vnitra na twitteru.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) splnilo prodloužení lhůty na 30 dnů svůj účel v době výrazně vyšších denních nárůstů počtu příchozích. V současné době je ale nutné, aby veřejná správa co nejdříve věděla o místě pobytu uprchlíků. Rakušan v polovině dubna uvedl, že se počet běženců v Česku ustálil na zhruba 300.000. Ministerstvo sice vydává denně další víza, někteří Ukrajinci ale z Česka odjíždějí.

Uprchlíci po registraci mají povinnost nahlásit, pokud Česko opouštějí, ne všichni to ale učiní. Kvůli tomu má stát přesnější data o nově příchozích než o těch, kteří odejdou.