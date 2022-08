Počet vězňů v českých věznicích opět stoupá, je také více vězněných žen

Počet vězňů v českých věznicích opět stoupá. Nyní jich je 19.164, což je o 426 více než na začátku roku. Vzrostl také počet vězněných žen. Novinářům to dnes řekl náměstek ministerstva spravedlnosti pro vězeňství a bývalý šéf Vězeňské služby Petr Dohnal. "Přičítáme to do jisté míry pocovidové době - opět se rozjely všechny procedury a i nástupy do výkonu trestu jsou v plném provozu," vysvětlil.

Žen je nyní ve věznicích 1460. Náměstek připomněl, že Vězeňská služba musela na jejich rostoucí počet zareagovat otevřením nového objektu ve věznici Světlá nad Sázavou, který má kapacitu 180 míst. Cizinců je za mřížemi českých věznic 1414. Tento stav je podle Dohnala stabilní a nijak se na něm neprojevil ani válečný konflikt na Ukrajině a s ním spojená migrace.