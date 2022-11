Počet víz vydaných uprchlíkům z Ukrajiny za týden klesl o šestinu

Počet víz dočasné ochrany vydaných v Česku uprchlíkům z Ukrajiny za posledních sedm dní oproti předchozímu týdnu klesl o zhruba šestinu na 2194. Celkem bylo vydáno od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu 460.599 víz. Vyplývá to z údajů, které zveřejňuje ministerstvo vnitra. Víza jejich držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce v zemi.

Uprchlíci se musejí do tří dnů od příjezdu do České republiky přihlásit na cizinecké policii. Od začátku války se takto zaregistrovalo 593.035 Ukrajinců. V uplynulém týdnu počet přihlášených klesl oproti předešlému týdnu na 9525 lidí, před týdnem to bylo přes 11.000 lidí. Ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na začátku listopadu uvedl, že zhruba 20 procent ukrajinských uprchlíků se již z Česka vrátilo zpět do své země. Před zimou se ale mohou někteří z Ukrajiny zase do zemí Evropské unie, kde získali dočasná víza, vrátit.