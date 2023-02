Počet zaměstnaných v posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl

Za poslední tři měsíce loňského roku vzrostla zaměstnanost v Česku meziročně o víc než 45 tisíc osob. V porovnání se třetím čtvrtletím roku 2022 se pak počet zaměstnaných zvýšil skoro o 38 tisíc osob. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. V loňském posledním kvartále taky klesla i průměrná nezaměstnanost - oproti třetímu čtvrtletí o devět a půl tisíce lidí. Ve věkové skupině od 15 do 64 let byla nezaměstnanost nejvyšší v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji.