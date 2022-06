Pochod ukrajinských matek v Brně upozornil na dětské oběti na Ukrajině

Asi 200 především ukrajinských žen a dětí se v centru Brna zúčastnilo pochodu matek. Akcí chtěli organizátoři upozornit na dětské oběti války na Ukrajině. Několikrát zazněla ukrajinská hymna, zpívaly se ukrajinské písničky. Válka pokračuje, nesmíme na to zapomenout, řekla ČTK jedna z organizátorek Ilnara Dudašová. Na Ukrajinu na konci února zaútočilo Rusko, mezi oběťmi jsou právě i děti.

Podporu Ukrajině a účastníkům akce na místě vyjádřila i primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). "Jsem také matka, mám dvě děti a dovedu si představit, co vy teď prožíváte, jaký strach máte o své muže, o svoji rodinu, o svůj domov o svoji zem. Moc bych si přála, aby ta hrůza, která teď probíhá ve vaší zemi, co nejdříve skončila, aby vy všichni, kteří jste přišli do Česka hledat ochranu, abyste se mohli vrátit zpět do svých domovů," uvedla v proslovu k účastníkům Vaňková. Stejný pochod se podle organizátorů nekoná jen v Brně, ale i v dalších evropských městech.