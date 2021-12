Počty nově nakažených dál klesají, hospitalizovaných s covidem je ale přes sedm tisíc

Epidemie koronaviru v Česku zpomaluje. Za středu přibylo 16.179 lidí s pozitivním testem na koronavirus, tedy o zhruba 5 tisíc míň než před týdnem. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Je to sedmý pokles v řadě. Incidenční číslo se poprvé od 21. listopadu dostalo pod 1000. Nejhorší situace je ve Zlínském kraji, naopak nejlepší v Karlovarském.

Lékaři se aktuálně starají přes sedm tisíc pacientů s covidem, 979 z nich potřebuje intenzivní péči. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Do Vánoc se podle něj zatížení nemocnic nezmírní. Situaci by mohlo zlepšit, kdyby se víc lidí nechalo naočkovat třetí dávkou vakcíny.