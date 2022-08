Podávání žádostí o 5000 Kč na dítě provázejí potíže, ministrerstvo výpadky řeší

Podávání žádostí o příspěvek 5000 korun na dítě provázejí potíže. Aplikace má výpadky, přihlášení přes elektronickou identitu může trvat déle. Na svém twitteru to oznámilo ministerstvo práce. Podle něj úřady práce přijaly k dnešnímu dopoledni desítky tisíc žádostí. Příspěvek 5000 korun je na děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce roku teprve narodí. Získat ho mohou rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Domácnosti s přídavky na děti ho dostávají automaticky, ostatní musí požádat.

Jednorázovou podporou chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Nárok na 5000 korun má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích. Do milionového příjmu se započítává výdělek ze zaměstnání a podnikání, výživné, výsluhy, náhrady mzdy či platu, odměny, pojistné plnění, dávky, důchody, nájmy či ostatní příjmy, které se v Česku daní. Zohledňovat se nebudou případné výhry.

Podle údajů ministerstva má na dávku nárok 1,1 milionu domácností. Dostat by ji mohlo asi 1,6 milionu dětí. Za zpomalováním přijímání žádostí je podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) problém v komunikaci mezi servery, kdy se ověřuje identita žadatelů.