Poděbrady oslaví 550 let od povýšení na město i setkáním s partnerskými městy

Poděbrady v prvním pololetí plánují řadu akcí, které připomenou letošních 550 let od povýšení na město. V den výročí 4. března předá starosta městské ceny. V dubnu se uskuteční 90. ročník chodeckých závodů a začátkem června se do Poděbrad ke společné oslavě sjedou zástupci sedmi partnerských měst. Od pořádání městského plesu Poděbrady kvůli omezením souvisejícím s epidemií koronaviru upustily. Náklady na akce spojené s výročím odhaduje město zhruba na jeden milion korun. ČTK to sdělil místostarosta Poděbrad Miroslav Holas (Naše Poděbrady). Ocenění čestného občana města dostane kvantový chemik a bývalý ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Havlas. Za práci v kvantové chemii a vývoji nových léků získal řadu ocenění, posledních 45 let žije v Poděbradech a je zastupitelem města. Příspěvek 300.000 korun, který je ve srovnání s předchozími roky trojnásobný, uvolní město z rozpočtu na tradiční chodecké závody Poděbrady Walking. Při 90. ročníku závodů, které budou 2. dubna, se očekává hojná mezinárodní účast.