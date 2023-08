Poděbrady v září zahájí národní Dny evropského dědictví

Poděbrady budou letos hostit národní zahájení Dnů evropského dědictví. Radnice prestižní událost spojí s oslavami 800 let od první písemné zmínky o městě. Hlavní program se uskuteční 9. a 10. září, do konce září město chystá řadu doprovodných akcí. Lidem v celém Česku se u příležitosti Dnů evropského dědictví otevírají běžně nepřístupné památky, v Poděbradech se například budou moci podívat například do zámecké věže, sklepení městské knihovny, hydroelektrárny, vodárenské věže nebo radiostanice. ČTK to řekla mluvčí města Klára Zubíková. Letošní téma Dnů evropského dědictví je Život v památkách. "Smyslem je ukázat veřejnosti, že to na těch místech žije, i když dnes už třeba mají nový účel," řekla Zubíková. V Poděbradech se lidé v průběhu víkendu budou moci podívat například do zámecké věže, sklepení městské knihovny, hydroelektrárny, vodárenské věže nebo radiostanice.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v září otevírají veřejnosti brány památek, budov a dalších prostor včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné, lidé si mohou prohlédnout i movité památky. Celostátní zahájení akce se ve Středočeském kraji konalo naposledy v roce 2012, kdy jej hostila Kutná Hora.