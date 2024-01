Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v ČR může letos překonat 20 procent

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie by letos měl poprvé překonat hranici 20 procent. Přispět by k tomu měly nové zdroje z loňského roku, po letech například vznikly nové větrné elektrárny nebo bioplynové stanice. Klíčové pro další rozvoj má být také zjednodušení povolování nových zdrojů. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa. Dosud byl podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě kolem 18 procent.

I přes růst v posledních letech výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v Česku dlouhodobě zaostává. Například podíl solárních a větrných elektráren na celkovém objemu vyrobené elektřiny předloni v České republice činil 3,7 procenta. To je výrazně za evropským průměrem, v celé EU byl tento podíl kolem 22 procent.