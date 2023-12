Podíl ruského plynu na dodávkách do ČR letos činil zatím 3,8 pct, roste od října

Podíl plynu, který do Česka teče přes Slovensko zřejmě z Ruska, tvořil na celkových dodávkách do ČR od ledna do konce listopadu 3,8 procenta. Většinu roku přitom do ČR netekl, zvyšovat se začal od října. I přesto je zatím podíl plynu z Ruska nejnižší v novodobé historii Česka. Na sociální síti X to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Zásobníky plynu jsou v současné době naplněny z 89 procent, což je více než ve stejnou dobu v minulosti.

Za prvních 11 měsíců zatím do Česka přiteklo přes sedm miliard metrů krychlových plynu. Největší podíl se dováží přes Německo, kam proudí hlavně plyn z Norska a také zkapalněný plyn LNG z Nizozemska. Téměř tři čtvrtiny roku přitom do České republiky netekl žádný plyn z Ruska, to se však změnilo na podzim, kdy dodávky přes Slovensko začaly postupně stoupat.

"Vyšší dovoz nyní vyplývá z tržních podmínek, ne z nutnosti ho dovážet. Obchodníci v létě uskladnili plyn na a nyní ho prodávají levněji," uvedl Síkela k nárůstu dovozu plynu z Ruska v posledních týdnech. "Nemá ale smysl zpochybňovat, že jsme závislosti na plynu z Ruska zbavili," podotkl ministr.