Podlahový kolotoč na pražské Letné začne po opravě znovu fungovat v první polovině července

Kolotoč v Praze na Letné se znovu po opravě roztočí 11. července. Řekl to ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. Atrakce se znovu roztočí přesně 128 let od výstavby. Řemeslníci musejí ještě dokončit schody a okolí kolotoče a dodělat klempířské práce na střeše, kam vrátí taky věžičku. Rekonstrukce vyjde zhruba na 23 a půl milionu korun. Jeden z nejstarších dochovaných podlahových kolotočů v Evropě prochází rekonstrukcí už několik let, naposledy byl v provozu v roce 2004. Rekonstrukce měla původně skončit letos v únoru. Zpoždění způsobily mimo jiné problémy se