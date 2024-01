Podle advokáta soudu EU porušila Praha a Varšava volební právo unie

Česká republika a Polsko porušují podle názoru generálního advokáta Soudního dvora EU unijní volební právo, když jejich národní pravidla neumožňují občanům jiných zemí Evropské unie vstoupit do českých a polských politických stran. To pak lidem z jiných států unie, kteří mají v ČR či Polsku bydliště, omezuje ve srovnání s českými a polskými občany možnosti kandidatury v místních či evropských volbách. Podle Evropské komise, která se na soud v této věci obrátila v červnu 2021, to představuje diskriminaci na základě národnosti.

Česko a Polsko jsou podle unijní exekutivy jediné dvě země EU, kde takové omezení platí. Evropská komise v této věci zahájila řízení proti Praze už v roce 2012 a vůči Varšavě o rok později. Obě země tehdy uvedly, že jejich pravidla jsou v souladu s evropským právem. Unijní exekutiva do Prahy v této otázce naposledy poslala dopis v roce 2020, kdy vládě dala dva měsíce na reakci. Poté, co nebyly oznámeny legislativní změny, které by věc řešily, rozhodla se komise obrátit na unijní soud.