Podle Richterové se hledá řešení, aby příspěvek na dítě nezatížil úřady práce

Plánovaný příspěvek 5000 korun na dítě pro rodiny s ročním příjmem do milionu korun čistého by nemusely vyřizovat úřady práce. Koaliční politici s ministerstvem práce hledají jiné řešení, existuje několik možností. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to řekla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti). Dávky v Česku vyřizují a vyplácejí úřady práce. V poslední době čelí náporu žádostí a jsou přetížené, tvoří se u nich fronty a vyřizování se protahuje. Odboráři v úřadech ode dneška vyhlásili stávkovou pohotovost.