Podle šéfů české a rakouské vlády je nutné spolupracovat s dalšími zeměmi na rozšiřování plynovodů

Předsedové vlád Česka a Rakouska se shodli na nutnosti spolupráce i s dalšími zeměmi kvůli dodávkám plynu. Petr Fiala z ODS a Karl Nehammer chtějí spolupracovat se státy, které můžou budovat a rozšiřovat plynovody a stavět nové terminály na zkapalněný plyn. Oznámili to po společném jednání v Praze. Fiala také řekl, že je Nehammer připravený podpořit rozšíření kapacity ropovodu TAL (Transalpinský ropovod). Česko by tak mělo zajištěnu dostatečnou kapacitu pro případ, že by nemohlo využívat ropu z Ruska. "Velmi oceňuji, že pan kancléř je připraven svou autoritou podpořit naši snahu o rozšíření ropovodu TAL, abychom měli do budoucna zajištěnu dostatečnou kapacitu ropy v případě, že by z jakýchkoli důvodů ropa z Ruska nemohla být pro Českou republiku využita," řekl Fiala. O větším využití ropovodu TAL se mluví v souvislosti s možným unijním embargem na dovoz ropy z Ruska, která do ČR proudí zejména ropovodem Družba. Na TAL je Česká republika napojena přes produktovod IKL. Z něj loni Česko pokrylo zhruba 51 procent dovozu ropy, který činil 6,8 milionu tun, vyplývá ze statistik ministerstva prů yslu a obchodu.