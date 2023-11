Podle Stanjury cena elektřiny pro firmy příští rok klesne

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) Hospodářským novinám sdělil, že celková cena elektřiny pro energeticky náročné podniky v příštím roce klesne a to i přes zvýšení regulované části. Podnikatelské organizace v úterý uvedly, že zdražení energií zvýší náklady průmyslu a ohrozí jeho konkurenceschopnost. Stanjura však míní, že pokud by vláda firmám energie dotovala, bylo by to na úkor státního rozpočtu a cenovou úlevu by v konečném důsledku zaplatili daňoví poplatníci.

Cena energií se skládá z obchodní složky určené dodavateli a regulované složky spravované státem. Pro příští rok by se právě ta měla zvýšit. Pro velké odběratele by tak tato část zdražila o 113 procent. Stanjura však podotkl, že navzdory mnohem většímu procentuálnímu navýšení oproti domácnostem, zaplatí velké firmy na regulovaných platbách stále méně než domácnosti.