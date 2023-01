Podle statistik MPSV hromadně propouštějí až tři firmy týdně

Hromadné propouštění se v Česku týdně týká zhruba tří firem. O práci tak celkem přichází zhruba 250 lidí. Vyplývá to ze statistik ministerstva práce a sociálních věcí. Podle ředitelky sekce zaměstnanosti Kateřiny Štěpánkové to odpovídá situaci v covidovém roce 2021. Firmy hromadně propouštějí napříč republikou i profesemi. Za hromadné propouštění se například u firmy do sta zaměstnanců považuje, když výpověď dostane 10 a více lidí. Podniky takové případy musejí hlásit odborům aspoň měsíc dopředu.