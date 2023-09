Podobu registru sexuálních delikventů chtějí ministerstva vyřešit v říjnu

Ministerstva budou v říjnu jednat na úřadu vlády o vzniku registru, který by sexuálním deviantům zabránil pracovat s dětmi. Chtějí vyřešit mimo jiné otázku, zda bude seznam zahrnovat i dříve odsouzené pachatele, či pouze nové případy. Dnes to uvedl náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav. Spravedlnost prosazovala variantu, která by do registru zahrnula jen nově odsouzené. Pro úplný seznam bude potřebovat součinnost ministerstva školství a dalších úřadů.

Kritici současné praxe v Česku poukazují na to, že lidem odsouzeným za znásilnění či zneužívání dětí nebrání nic v tom, aby si založili dětský spolek, byli s dětmi v každodenním kontaktu a třeba pro ně organizovali tábory nebo vedli sportovní kroužky. O zavedení registru se diskutuje již delší dobu, na jeho podobě ale nepanuje shoda. Po legislativní změně by se žadatelé o práci s dětmi prokazovali takzvaným dětským certifikátem.