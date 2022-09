Podpořit integraci mladých Ukrajinců v ČR má nový program Stojím při Tobě

Podpořit mladé uprchlíky z Ukrajiny i další znevýhodněné žáky a studenty ve školách má nový program volnočasového vzdělávání Stand By Me / Stojím při Tobě. Vytvořil ho tým české, slovenské, rumunské a britské pobočky Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DOfE) a Dětského fondu OSN (UNICEF) a v Česku ho podpořila ministerstva školství a zahraničí. Projekt jeho zástupci představili novinářům. Zájemci se do něj mohou hlásit od úterý. Podle výkonného ředitele české pobočky DofE Tomáše Vokáče by se do něj do června mohlo v ČR zapojit asi 500 mladých lidí.

DofE založil v roce 1956 manžel nedávno zesnulé britské královny Alžběty II., princ Philip. Projekt podporuje mladé lidi od 14 do 24 let v rozvoji osobnosti tím, že účastníky vede k odhodlání a vytrvalosti ve sportu, zlepšování dovedností, dobrovolnictví a dobrodružství. Aktuálně je možné se ho zúčastnit ve 130 zemích. V Česku působí od roku 1995 a za tu dobu program v zemi absolvovalo přes 5000 účastníků