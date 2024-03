Podporovatelé hřebčína v Napajedlech pojedou do Sněmovny na slyšení k petici za jeho záchranu

Podporovatelé záchrany a zachování hřebčína v Napajedlech na Zlínsku se chystají příští týden do Poslanecké sněmovny na veřejné slyšení k petici za záchranu hřebčína. Petici podepsalo přes 40.000 lidí. Další archy pořád přicházejí, ještě nejsou spočítané, možná na konci do 50.000 podpisů moc chybět nebude, řekl ČTK iniciátor petice Aleš Martínek. "Věřím, že se podaří vysvětit význam hřebčína a všichni spojí síly a podaří se jej zachránit, otevře se jednání s majiteli a najde se nějaké řešení," uvedl Martínek. Majitelé hřebčína na začátku loňského roku ukončili chov koní, důvody byly podle nich ekonomické. Jde o nejstarší tuzemský chov anglických plnokrevníků, hřebčín vznikl v roce 1886. Hřebčín vlastní otrokovická společnost Sygnum, s médii nekomunikuje. Letos v lednu majitelé aktualizovali webové stránky hřebčína, kde uvedli, že 18 let dotovali provoz desítkami milionů korun, loni na jaře však museli chov anglických plnokrevníků ukončit. Provoz hřebčína je podle nich ekonomicky neudržitelný, bez veřejné podpory není chov dostihových koní možný. Pro areál se hledá nové využití. Majitelé na webu uvedli, že jsou připraveni u budov nebo částí areálu diskutovat s městem Napajedla, Zlínským krajem nebo státem o využití, které bude přínosné pro město a region. Starosta Napajedel Robert Podlas (za Napajedelské fórum - ANO) ČTK řekl, že ve věci není žádný posun, majitelé město nekontaktovali. Stejně je tomu v případě kraje. Petice za zachování hřebčína požaduje také to, aby byl hřebčín vyhlášen kulturní památkou. Ministerstvo kultury se tím zabývá.