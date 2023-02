Podvodníci začali zneužívat zájem o fotovoltaiky, slibují nereálnou návratnost

Podvodní obchodníci, takzvaní energošmejdi, začali zneužívat prudký nárůst zájmu o obnovitelné zdroje energie. Někteří dodavatelé lákají zákazníky na nereálnou návratnost solárních elektráren. Ta může být v některých případech až čtyřikrát delší, než slibují. Upozornila na to poradenská společnost EGÚ Brno. Poptávka po fotovoltaických elektrárnách nebo tepelných čerpadlech byla loni rekordní, počet instalací stoupl několikanásobně.

Podle poradenské firmy se reálná návratnost nejčastěji navrhované fotovoltaiky s bateriovým úložištěm pro běžný rodinný dům při využití dotace pohybuje kolem 11 let, bez dotace pak možná až o deset let déle. Někteří dodavatelé však podle společnosti poskytují klientům zavádějící informace o mnohem nižší návratnosti.

"Takové kalkulace vznikají zejména započtením loňských extrémně vysokých cen elektřiny do celé doby provozu elektrárny. Cena silové elektřiny však od té doby klesla o více než 80 procent, pokles bude pokračovat i v následujících letech a brzy se to bude výrazně podepisovat na snižování účtů u koncových odběratelů,“ řekl ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer. Někteří dodavatelé podle něj uvádějí dobu pro návratnost investice do fotovoltaiky pro domácnosti i na úrovni tří let. "Návratnost solárních elektráren v řádu nižších jednotek let však nebyla reálná nikdy," zdůraznil.