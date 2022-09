Podzimní státní svátky Češi využijí k objevování Evropy i tuzemských hor

Prodloužené volno spojené s podzimními státními svátky Češi podle cestovních kanceláří (CK), prodejců pobytů a letenek využijí k objevování evropských metropolí, tuzemských hor, někteří vyrazí za odpočinkem i do exotických zemí. Prodeje jsou přitom výrazně vyšší než loni, někde o desítky procent překonávají i zatím rekordní rok 2019. Vyplývá to z ankety ČTK.

"Na podzim pokračuje poptávka po přímých letech z Prahy do exotiky, tedy o lety na Zanzibar, do Dominikánské republiky nebo na Madagaskar, kam se začne poprvé létat od soboty 1. října," uvedla mluvčí CK Čedok Kateřina Pavlíková. Doplnila, že přes podzimní prázdniny jsou už téměř vyprodané zájezdy na Madeiru, Kanárské ostrovy nebo do egyptských letovisek u Rudého moře.

V případě poznávacích pobytů Čedok na podzim sleduje rekordní prodeje. Češi se podle Pavlíkové chystají například vlakem do Budapešti, oblíbené jsou ale také okruhy po Itálii, zájezdy do Paříže, Portugalska nebo Velké Británie. V tuzemsku nejvíce lidí poptává Krkonoše, Šumavu, Beskydy a pobyty v Lázních Luhačovice nebo na jižní Moravě, řekla dále Pavlíková. "Od chvíle, kdy se na začátku roku uvolnily covidové restrikce, vystřelila poptávka po zájezdech vzhůru a zájem se od té doby nezastavil. Plynule se přelil do podzimního období, kdy lidé nakupují exotické destinace," uvedl mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka. Zájem je podle něj o Dubaj, Omán, Egypt či Kanárské ostrovy.