Poetická vinárna Viola láká milovníky umění již 60 let

Poetická vinárna Viola (nyní Divadlo Viola) se za 60 let existence stala neodmyslitelnou součástí pražského kulturního života. Svoji činnost zahájila 22. července 1963 pásmem Komu patří jazz. Za doprovodu rytmů na něm tehdy zazněly například Ginsbergovy, Ferlinghettiho a Vozněsenského verše. Ve Viole například zněla poezie jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta i v dobách, kdy básník nemohl publikovat.

Ve Viole se poté postupně začali zabydlovat přední umělci slova i hudby a renomovaní členové Národního divadla zde recitovali verše a přednášeli krásnou prózu. Po skončení literárních večerů se ve Viole shromažďovali i hudebníci a výtvarní umělci. Za svého pražského pobytu v roce 1965 ji například navštěvoval americký básník Allen Ginsberg.

Duchovním otcem vinárny na pražské Národní třídě byl literární historik Vladimír Justl, který stál v jejím čele od roku 1965 až do začátku devadesátých let. Justl, který v roce 2007 dostal cenu Magnesia Litera za přínos české literatuře, napsal pro Violu několik stovek scénářů, které jako režisér pak nastudoval, řadu z nich převedl ve spolupráci se Supraphonem do trvalé podoby na gramofonových deskách.