Pohonné hmoty v Česku dál zdražují

Ceny paliv v Česku dál rostou. Benzín řidiči natankují v průměru za 44 korun a 34 haléřů za litr, to je o 16 haléřů víc než před týdnem. Dražší je taky nafta - její cena vzrostla o 74 haléřů, a to na skoro 47 korun. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje. Nejlevnější benzín je na čerpacích stanicích v Jihočeském kraji, cena nafty je nejnižší ve Zlínském kraji. Naopak nejdražší jsou paliva v Praze, kde litr benzínu stojí v průměru nad 45 korun, nafta pak víc než 48 korun.