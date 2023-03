Pojetí návrhu EU na renovace budov je podle majitelů domů direktivní a nereálné

Předseda Občanského sdružení majitelů domů (OSMD) Milan Krček považuje schválený návrh směrnice na podporu renovací budov v Evropské unii za nereálný a aktivistický. Podle něj jde o bezprecedentní zásah do práv především soukromých majitelů nemovitostí. Podle schváleného návrhu by obytné budovy měly do roku 2033 dosáhnout minimálně energetické náročnosti třídy D, což může podle Krčka vyvolat i paniku a způsobí to další nárůst cen stavebních materiálů i prací.

Obytné budovy by měly podle návrhu EU do roku 2030 dosáhnout minimálně třídy energetické náročnosti E a do roku 2033 pak třídy D, a to na stupnici od A do G, přičemž G označuje 15 procent energeticky nejnáročnějších budov daného členského státu. O finálním znění právního předpisu ještě bude Evropský parlament (EP) jednat s členskými státy.

Krček napsal jménem OSMD otevřený dopis českým europoslancům, aby pro směrnici nehlasovali. Po jejím schválení uvedl, že je přesvědčen o nereálnosti provedení. "Je to další megalomanská vize klimatických aktivistů, která udělá více škody než užitku," myslí si šéf OSMD, které v současnosti sdružuje přibližně 3000 členů. Jsou především majiteli nájemních bytových domů, v drtivé většině prvorepublikových a starších staveb. Před rokem 1900 bylo postaveno 26 procent domů vlastněných členy OSMD. "U mnoha starých budov nebude vůbec možné některé věci provádět. Jak chcete obalit polystyrenem secesní dům se zlacenými prvky na fasádě? To je absurdní," uvedl Krček.