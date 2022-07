Pojišťovny: Letní bouřky způsobily desetitisíce škod za více než miliardu

Bouřky a další živly, které zasáhly Česko mnohokrát v květnu a červnu, způsobily klientům pojišťoven desetitisíce škod za více než miliardu korun. Je to více než v předchozích letech s výjimkou extrémního loňského roku, kdy řádilo tornádo na jižní Moravě. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. "Během bouřek, které za květen a červen postihly republiku, škodily hlavně vichřice, krupobití a přívalové deště spojené s následnou velkou vodou. Za tyto dva měsíce jsme kvůli bouřkám a jejich doprovodným živlům zaregistrovali téměř 10.000 škod za více než 650 milionů korun," řekla ČTK mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková. Největší škody způsobilo krupobití, a to zatím za více než 400 milionů korun. Jde zejména o velké zemědělské škody.