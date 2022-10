V části republiky dnes pokračuje druhé kolo voleb do Senátu. Místnosti budou otevřené od osmi ráno do dvou odpoledne. Hlasovací lístky dostanou voliči tentokrát až přímo od komise. O novém senátorovi se rozhoduje ve 24 obvodech - třeba v Českém Krumlově, Olomouci nebo několika částech Prahy. Nejvíc finalistů má ve druhém kole hnutí ANO - je jich 17. Většinu si ale v horní komoře bez ohledu na výsledek voleb udrží vládní koalice. Volební místnosti v Praze 6, na Bruntálsku a Orlickoústecku naopak teď zůstávají zavřené - zástupce do Senátu se tam podařilo vybrat už v prvním kole voleb minulý týden.