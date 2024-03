Pokutu za přetížení kamionu zřejmě budou nově platit jen jeho provozovatelé

Řidiči kamionů už zřejmě v některých případech nebudou platit pokuty za přetížené soupravy. Poslaneckou novelu zákona o pozemních komunikacích schválil Senát, a k podpisu ji tak dostane prezident. Nově by pokuty měli platit jen provozovatelé vozidla, a to v případě, že policie přetížení odhalí při vážení ve vysoké rychlosti. Zákon o pozemních komunikacích umožňuje za přetížený kamion uložit pokutu 9000 korun za každou započatou tunu, která překračuje největší povolenou hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy. Při překročení nejvyšší hmotnosti do půl tuny pokuta činí 5000 korun. Změnu zdůvodnili tvůrci poslanecké novely v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) tím, že technické prostředky, které zajišťují vysokorychlostní vážení kamionů, neumožňují dostatečně snadno identifikovat řidiče vozidla. Naproti tomu při nízkorychlostním kontrolním vážení to možné je. Argumentují také tím, že postih řidičů nese znaky diskriminace českých řidičů, protože dokazování u těch zahraničních je složitější. Pokud se úřady soustředí výhradně na pokuty pro provozovatele kamionů, bude podle ministerstva dopravy možné zvýšit celkový počet udělených pokut.