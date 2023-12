Policejní instruktor: Rámy a zákazy zbraní útokům masových vrahů nezabrání

Bariéry, kontrolní rámy a stanoviště nejsou podle mezinárodního policejního instruktora Pavla Černého řešením, které by do budoucna zabránilo opakování případů podobných střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) z minulého týdne. Fronty, které by u nich vznikaly, by byly také terčem, popřípadě by si útočník vybrat jiné cíle v okolí, řekl Černý v rozhovoru s ČTK. Řešení podle něj neznamenají ani zákazy držení zbraní nebo plošné psychotesty pro držitele zbrojních průkazů. Přínos by naopak měla cvičení a školení připravující na novodobé bezpečnostní hrozby.

"Zahrnovat musí už i to, jak se lidé dozvědí, že jsou v nebezpečí. Prastaré rozhlasy bývají podle Černého zkušeností často nefunkční a jiný systém než běhání po škole pak neexistuje. "Učebny se často nedají zamykat zevnitř, nikdo vlastně neví, jak reagovat, jak se schovat, zabarikádovat, jít z úhlu střelby," dodal. Příprava by měla obsáhnout i to, jak kontaktovat bezpečnostní složky a připravit se na jejich příchod.

Zásadní roli při ochraně měkkých cílů mohou hrát i policisté mimo službu, uvedl Černý. "Devadesát procent policistů mimo pracovní dobu, kteří mají pochopitelně povinnost zakročit, a to nejen při takovéto události nebo jiném trestném činu, nemá čím zakročit," uvedl. Dříve mohl policista při osobním volnu nosit služební zbraň, když mu to nadřízení přímo nezakázali, dnes to naopak vyžaduje výslovné povolení. "Chtělo by to apelovat na policejní špičky, aby se tyto nesmyslné předpisy změnily," dodal.