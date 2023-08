Policie eskortovala do ČR odsouzenou spolupracovnici guru Járy

Policie eskortovala z Filipín do Česka odsouzenou Barboru Pláškovou, která si má odpykat pětiletý trest za znásilnění. Informovalo o tom policejní prezidium. Jméno ženy neuvedlo, z popsaných okolností případu je ale zřejmé, že se deportace týkala právě Pláškové. Spolupracovnici Jaroslava Dobeše známého jako guru Jára odsoudila česká justice v její nepřítomnosti. Žena strávila přes osm let v detenční imigrační vazbě v Manile. Dobeše přivezli letečtí maršálové do Prahy 9. srpna. I Pláškovou eskortovali přes Tchaj-pej letečtí maršálové, cizinecká policie ji následně převezla do vězení.

Zakladatel esoterické školy Poetrie má strávit ve vězení 5,5 roku za znásilnění svých klientek metodou takzvaného odháčkování. Poté, co opustil ČR, po něm pátral i Interpol. V roce 2015 ho s Pláškovou zatkli příslušníci filipínské imigrační policie ve městě Dapa na ostrově Siargao. Dvojice potom na Filipínách požádala o náboženský azyl. Konečné rozhodnutí o deportaci trvalo tamním úřadům přes sedm let, protože dvojice využila všech možností soudního přezkumu.